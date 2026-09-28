В Ярославле сотрудник пункта выдачи присвоил телефон за 120 тыс. рублей

Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в присвоении телефона стоимостью более 120 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2026 года молодой человек устроился менеджером выдачи заказов в пункт одного из маркетплейсов. Через неделю работы он заказал на свое имя телефон стоимостью более 120 тыс. руб. Получив товар, обвиняемый не оформил его прием в системе, а затем вынес телефон со склада и присвоил его.

Причиненный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме. Ранее он не был судим. Уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Ярославля. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Виктория Самко