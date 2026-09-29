В Переславле установят бронзовую скульптуру рыбаков

В Переславле-Залесском на правой набережной реки Трубеж установят бронзовую скульптурную композицию «Рыбаки». Начальная цена контракта на изготовление и поставку составляет 6,2 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

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Фото: Документация к закупке Визуализация

Фото: Документация к закупке

Композиция будет состоять из двух рыбаков, рыболовной сети, корзины и рыбы. Высота скульптуры должна достигать 2 метров, а сами фигуры необходимо выполнить с тщательной прорисовкой деталей. Композиция должна обладать вандалостойкостью, то есть выдерживать удар тяжелым предметом.

Скульптура появится на набережной до 30 ноября. Контракт победитель запроса котировок подпишет с МБУ «Центр благоустройства территорий».

Благоустройство правого берега реки Трубеж ведется с 2025 года. Грант на реализацию проекта город выиграл во всероссийском конкурсе в 2024 году. Проектом предусмотрено устройство нового плиточного покрытия, установка лавочек, урн, освещения и малых архитектурных форм. На набережной расположатся смотровая площадка, зоны для отдыха, дополнительное озеленение, а также пешеходный мост и причал для лодок. В русле реки уже установили четыре светодинамических фонтана. Также планируется музыкальный фонтан на площадке возле городской бани.

Алла Чижова