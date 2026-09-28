Новая точка на маршруте Chelentano

В семейство CHE Group входят рестораны восточной, азиатской и итальянской кухонь, и новый Chelentano — уже третий «итальянец» группы. Первый и самый большой ресторан под этим названием был открыт 13 лет назад в Пушкине, второй — в центре города, на Рубинштейна, и если провести между ними линию, то траттория на Московском проспекте окажется ровно на середине этого маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Траттория Chelentano Фото: Траттория Chelentano

В меню — классические вариации таких блюд, как оригинальная паста, свежие морепродукты. Но символом и главным блюдом является итальянская пицца, которую пекут в разных форматах: огромную, диаметром 50 см, для всей компании, классическую среднюю на двоих, а также маленькую, всего 17 см,— для тех, кто хочет попробовать сразу несколько разных вкусов. Команда Chelentano гордится продуктами, из которых изготавливается пицца. Сыры для нее выдерживаются до 40 месяцев, как, к примеру, настоящий пармезан из итальянских погребов, а мука для пасты и хлеба привозится напрямую из Италии: она такая же, какую используют пиццайоло в тратториях Тосканы и Эмилии-Романьи.

Концепция траттории родилась в Италии, где любят маленькие гостеприимные ресторанчики с домашней атмосферой. Новая траттория в Петербурге также напоминает небольшой семейный уголок, спрятанный от городской суеты. Зайдя в ресторан, гость попадает в зеленый оазис, где витают ароматы домашней еды, а тепло ощущается не только от большой открытой дровяной печи, но и от радушного приема.

Семейный ресторанчик подразумевает гостей с детьми, и в «Chelentano Траттории» предусмотрена большая детская комната, где можно играть, пока родители ужинают. Для маленьких гостей планируют проводить регулярные мастер-классы, тематические занятия и праздники, чтобы семейные походы в ресторан становились поводом интересно провести время вместе.

Светлана Куликова