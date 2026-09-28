Прямиком с Алтая

Евгений Масловский, шеф-повар отеля Grand Chalet Altay 5*, представил гостям гастрономического ужина эксклюзивное авторское меню «Алтай. Территория вкуса», которое он создал специально для этого вечера. Ужин проходил в ресторане «Скай» с панорамным видом на Финский залив и «Лахта Центр» — самую высокую башню Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Grand Chalet Altay Фото: Диана Джулаева Фото: Диана Джулаева Фото: Диана Джулаева Следующая фотография 1 / 4 Фото: Grand Chalet Altay Фото: Диана Джулаева Фото: Диана Джулаева Фото: Диана Джулаева

Премиальный отель Grand Chalet Altay 5* является одной из ключевых точек алтайского курорта «Бирюзовая Катунь», а ресторан «Сосны», расположенный в отеле, под руководством шеф-повара Евгения Масловского стал известен авторской кухней, вдохновленной природой и традициями региона.

«Наши продукты — всевозможная рыба, необычное для европейской части России мясо, кедровые орехи, шишки, ягоды, грибы — разнообразны и уникальны. Моя кухня — это диалог с природой, в котором каждый ингредиент становится отражением нашего региона: его климата, традиций и ландшафта»,— объясняет шеф-повар.

Настоящий мастер алтайской кухни, он умеет создавать ощущение присутствия в регионе. Евгений — сторонник глубокого эко-подхода, который воплощается в его концепции Home Deluxe, означающей бережное отношение к продукту, минимум обработки, сохранение природных вкусов и питательной ценности. Шеф не приветствует навязчивые соусы, излишнюю обжарку и «заглушающие» специи: Алтай для него не просто источник продуктов — это живая мастерская, где рождаются идеи.

При разработке меню ужина в «Лахта Тауэрс by ZONT Hotel Group» шеф-повар переосмыслил знакомые алтайские продукты и дополнил их эксклюзивными для столичного региона ингредиентами. В результате каждая приготовленная им позиция стала диалогом между вековыми традициями и современной гастрономией.

В его меню вошли такие блюда, как вяленая утка с лесными грибами и копченой грушей и сугудай из хариуса с соусом из домашних томатов в качестве холодных закусок. Горячей закуской выступил татаки из алтайской мраморной говядины с кремом из картофеля, а в качестве горячих блюд Евгений подал осетра с соусом из копченой визиги, папоротником-орляком и кедровым орехом, а также вырезку марала — благородного оленя — с молодым картофелем, лесными грибами и соусом из можжевельника. Предесертом стал сорбет из ранеток с кедровым орехом и вареньем из шишек, а десертом — суфле из черной смородины с маринованной морковью и сорбетом из облепихи.

«Алтай — это не просто регион, это характер. Каждый ингредиент здесь — со своим голосом, и важно не перебить его, а дать зазвучать. Сибирская кухня может быть и утонченной, и смелой, и при этом оставаться собой»,— заключает Евгений Масловский.

Светлана Куликова