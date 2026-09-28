В Мышкине установят пешеходный фонтан за 6,5 млн рублей

В Мышкине на общественной территории «Колыбель» установят пешеходный фонтан с подсветкой. Объявлен соответствующий запрос котировок, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация

Фото: Документация к закупке Визуализация

Фото: Документация к закупке

У фонтана должно быть три сценария работы и 37 струй, высота которых сможет достигать 2 метров. Подсветка трехцветная — красный, зеленый и синий. Заказчиком работ выступает мышкинское МБУ «Центр благоустройства территорий». Начальная цена контракта составляет 6,5 млн руб., но, согласно процедуре, итоговая цена может быть ниже. На работы подрядчику дается 30 дней с даты заключения контракта. Итоги торгов подведут 8 октября.

Благоустройство общественной территории началось в 2025 году, а завершилось — в 2026-м. На берегу Волги установили памятник князю Федору Мстиславскому, который, по легенде, является основателем города, построили амфитеатр, прогулочные зоны вымостили плиткой, обустроили парковку и зоны для торговли. Средства на проект Мышкин выиграл во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в 2024 году.

Алла Чижова