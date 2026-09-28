В Ярославской области в «Максе» создадут личный кабинет пациента

В Ярославской области у пациентов появится личный кабинет в мессенджере «Макс» для взаимодействия с медицинскими организациями. Для оказания данной услуги на сайте госзакупок объявлен запрос котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит создать дополнительный функционал системы «Региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ярославской области», а именно разработать личный кабинет в национальном мессенджере.

Личный кабинет должен обладать функциями записи на прием к врачу и на телемедицинскую консультацию, вызова доктора на дом. Также пациент сможет через личный кабинет видеть свои записи на телемедицинские консультации и список оформленных льготных рецептов с QR-кодом для получения.

Во время создания личного кабинета исполнитель обязан обеспечить работоспособность уже существующих функций системы и защиту персональных данных, получаемых во время оказания услуги. Основным заказчиком выступает ГБУ ЯО «Электронный регион», а функциональным — областной минздрав. Личный кабинет должен быть создан до 30 ноября 2026 года, начальная цена контракта составляет 7 млн руб.

В конце 2025 года в Ярославской области запустили чат-бот в «Максе» для записи к врачам и вызова докторов на дом, однако он действует на базе горячей линии 122. В этом году у жителей региона появилась возможность закрывать больничный лист и получать электронные рецепты на лекарства (кроме льгот) через мессенджер, но эти функции пока существуют раздельно в «Максе».

Алла Чижова