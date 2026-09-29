Топ-20 страховых компаний по ОСАГО, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компания Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 29104 17,5 21288 73,1 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 25862 15,5 19809 76,6 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 22241 13,4 14839 66,7 4 Страховое акционерное общество ВСК 12670 7,6 11271 89,0 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 11484 6,9 7353 64,0 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 10100 6,1 9458 93,6 7 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 8895 5,3 5354 60,2 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 6933 4,2 4554 65,7 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 6111 3,7 5692 93,1 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 5078 3,1 3606 71,0 11 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 4871 2,9 2791 57,3 12 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 4235 2,5 2265 53,5 13 Общество с ограниченной ответственностью »Страховая компания Сбербанк страхование» 3752 2,3 1870 49,9 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3037 1,8 1764 58,1 15 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 2948 1,8 1884 63,9 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 2195 1,3 1573 71,6 17 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2146 1,3 966 45,0 18 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1002 0,6 734 73,2 19 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 775 0,5 498 64,2 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 740 0,4 524 70,8