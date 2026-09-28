Ростовскому округу разработают стратегию развития до 2036 года

Администрация Ростовского муниципального округа Ярославской области объявила электронный аукцион на разработку стратегии социально-экономического развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Информация о закупке размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. Начальная цена контракта — 2,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Согласно техническому заданию к закупке, подрядчик должен будет проанализировать состояние округа как минимум за последние пять лет и подготовить не менее двух сценариев его дальнейшего развития. В рамках анализа исполнителю предстоит оценить демографию, здравоохранение, образование, рынок труда, социальную защиту, жилищное строительство, дорожную инфраструктуру, ЖКХ, городскую среду, культуру и туризм, экологию, предпринимательство, инвестиции, сельское хозяйство и потребительский рынок. Также планируется определить сильные и слабые стороны округа, внешние угрозы и возможности, а также потенциальные точки экономического роста и диверсификации.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 октября. Аукцион состоится в тот же день, итоги закупки планируют подвести 8 октября. Обеспечение заявки составляет 28 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта — 20% от его цены, или 560 тыс. руб. при начальной стоимости.

Виктория Самко