В районе поврежденных домов в Азове ввели режим ЧС

В Азове в районе домов, поврежденных во время ночной атаки дронов, ввели режим ЧС, Об этом сообщили в администрации города.

Жильцов эвакуировали. Сейчас они находятся в ПВД или у родственников. Пострадавших госпитализировали.

В городе развернуты штабы по приему заявлений на оказание материальной помощи. На месте происшествия также работают сотрудники управления ГО и ЧС, полицейские и другие специалисты. Принимаются заявления по восстановлению утраченных или поврежденных документов.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», пять человек в Таганроге и Азове оказались ранены после ночной атаки дронов. Один из пострадавших — ребенок.

Всех пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Азове в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили жилые многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону поврежденными оказались несколько машин, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего над Ростовской областью сбили более 30 беспилотников. О работе ПВО отчитались в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском.

Прокуратура контролирует права пострадавших.

Мария Хоперская