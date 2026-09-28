Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Арктике появился пролив имени писателя из Ленинграда Виктора Конецкого

Безымянный пролив в Восточно-Сибирском море получил имя писателя и капитана дальнего плавания Виктора Конецкого. Распоряжение правительства России подписано 24 сентября, наименование присвоено по предложению «Росатома». Пролив расположен между островами Жохова и Вилькицкого.

Пролив Виктора Конецкого появился на карте Севморпути

Пролив Виктора Конецкого появился на карте Севморпути

Фото: пресс-служба Росатома

Пролив Виктора Конецкого появился на карте Севморпути

Фото: пресс-служба Росатома

Виктор Конецкий родился в Ленинграде 6 июня 1929 года. В годы Великой Отечественной войны он пережил блокаду, после чего окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище и Первое Балтийское высшее военно-морское училище.

В 1955 году Конецкий в качестве капитана малого рыболовного сейнера участвовал в перегоне судов по Северному морскому пути из Петрозаводска в Петропавловск-Камчатский. Позднее он 14 раз проходил Севморпуть. За свою жизнь Конецкий написал более 50 произведений, в том числе сценарии к фильмам «Полосатый рейс», «Путь к причалу» и «Тридцать три».

Инициатором присвоения проливу имени писателя выступил капитан атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин. По его словам, господин Конецкий многие десятилетия остается профессиональным ориентиром для моряков.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд