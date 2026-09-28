В Арктике появился пролив имени писателя из Ленинграда Виктора Конецкого

Безымянный пролив в Восточно-Сибирском море получил имя писателя и капитана дальнего плавания Виктора Конецкого. Распоряжение правительства России подписано 24 сентября, наименование присвоено по предложению «Росатома». Пролив расположен между островами Жохова и Вилькицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пролив Виктора Конецкого появился на карте Севморпути

Фото: пресс-служба Росатома Пролив Виктора Конецкого появился на карте Севморпути

Фото: пресс-служба Росатома

Виктор Конецкий родился в Ленинграде 6 июня 1929 года. В годы Великой Отечественной войны он пережил блокаду, после чего окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище и Первое Балтийское высшее военно-морское училище.

В 1955 году Конецкий в качестве капитана малого рыболовного сейнера участвовал в перегоне судов по Северному морскому пути из Петрозаводска в Петропавловск-Камчатский. Позднее он 14 раз проходил Севморпуть. За свою жизнь Конецкий написал более 50 произведений, в том числе сценарии к фильмам «Полосатый рейс», «Путь к причалу» и «Тридцать три».

Инициатором присвоения проливу имени писателя выступил капитан атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин. По его словам, господин Конецкий многие десятилетия остается профессиональным ориентиром для моряков.

Карина Дроздецкая