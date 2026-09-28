В Ярославль приходит климатическая осень

В Ярославль на этой неделе придет климатическая осень: дневная температура воздуха не поднимется выше +16 градусов, а ночная — +6 градусов. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

В начале недели днем на улице будет до +16 градусов. В четверг похолодает до +13 градусов, а с пятницы и до конца недели ожидается +14…15 градусов. По ночам к концу недели тоже похолодает: +6 в понедельник – среду сменятся +3 в четверг – пятницу.

Синоптики не прогнозируют на этой неделе дождей, преимущественно будет малооблачно. Самым холодным и пасмурным днем станет четверг.

Алла Чижова