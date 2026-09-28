Суд рассмотрит жалобу РПП на решение о восстановлении 144 паркоматов в Ростове

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Ростовское парковочное пространство» (РПП) на решение Арбитражного суда Ростовской области, обязавшее компанию восстановить работу 144 паркоматов в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону к РПП. Компанию обязали в течение месяца восстановить работоспособность 144 паркоматов и поддерживать систему в рабочем состоянии до передачи оборудования в муниципальную собственность.

Спор возник в связи с исполнением инвестиционного договора от декабря 2015 года. РПП должно было создать и обслуживать систему платных парковок более чем на 6,5 тыс. машиномест. В рамках проекта компания установила 144 паркомата Strada Pal Cashless, однако с 1 октября 2023 года они перестали работать.

По условиям договора, оператор должен обеспечивать функционирование системы до ее безвозмездной передачи городу в декабре 2027 года. После отключения паркоматов оплатить парковку можно было дистанционно — через мобильное приложение, SMS и электронные платежные системы.

Теперь законность решения первой инстанции предстоит оценить апелляционному суду. Заседание назначено на 2 ноября 2026 года в Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн