Оперная певица Вероника Джиоева, «Симфония Майкла Джексона» и Романовы

В Ярославле на этой неделе выступят оперная певица Вероника Джиоева и рок-группа «Калинов мост», а также оркестр с «Симфонией Майкла Джексона». Вологодский камерный театр представит моноспектакль, а в музее-заповеднике откроется выставка к 151-летию театрального деятеля Сергея Зимина. В кинотеатрах покажут историческую драму о последних годах жизни императора Николая II и современную экранизацию сказки «Царевна Несмеяна». В конце недели стартует Всемирная неделя космоса — ее откроет выставка, посвященная космонавту Алексею Овчинину. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперная певица Вероника Джиоева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Оперная певица Вероника Джиоева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Концерты

Вероника Джиоева

Заслуженная артистка России, оперная певица Вероника Джиоева откроет новый сезон Ярославской филармонии. Ее партнерами на сцене выступят Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр и филармоническая хоровая капелла «Ярославия». В программе — произведения мировой оперной и симфонической классики: Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ф. Чилеа, А. Лара, А. Дворжака, А. Бородина и И. Кальмана.

Когда: 1 октября, 18:30 Где: Ярославская филармония Билеты: от 1 тыс. руб. Возрастное ограничение: 12+

Симфония Майкла Джексона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Майкл Джексон: вот и все"

Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Майкл Джексон: вот и все"

Фото: www.kinopoisk.ru

Оркестр CAGMO представит новую концертную программу по хитам короля поп-музыки. При свечах оркестр исполнит Billie Jean, Earth Song, Beat It, Black or White, They Don’t Care About Us, You Are Not Alone, Smooth Criminal и другие песни Майкла Джексона.

Когда: 3 октября, 18:00 Где: КЗЦ «Миллениум» Билеты: от 2,5 тыс. руб. Возрастное ограничение: 6+

Султан Лагучев

В Ярославль приедет исполнитель хитов «Горький вкус», «Люблю и ненавижу» и кавера на песню Славы «Попутчица» — Султан Лагучев. До и после концерта запланирована дискотека в стиле 90-х.

Где: «Руки Вверх! Бар» Когда: 2 октября, 19:30 Билеты: от 2,4 тыс. руб. Возрастное ограничение: 18+

Калинов мост

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На ярославской сцене рок-группа «Калинов мост» исполнит свои лучшие песни и презентует альбом «Дастояр». Среди главных хитов коллектива — «Родная», «Девочка летом» и «Улетай».

Когда: 3 октября, 20:00 Где: «Китайский летчик Джао Да» Билеты: от 2,5 тыс. руб. Возрастное ограничение: 0+

Русская органная музыка

Вечер русской органной музыки пройдет в Ярославской филармонии. За инструментом — лауреат международных конкурсов и обладательница титула «Органист года» в номинации «Персона» Елена Привалова. В программе — Рахманинов, Танеев, Гедике и премьера сочинения А. Володина «Молитва».

Когда: 4 октября, 18:00 Где: Ярославская филармония Билеты: от 320 руб. Возрастное ограничение: 12+

Театр

«Пять четвертинок апельсина»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Пять четвертинок апельсина»

Фото: Вологодский Камерный драматический театр Спектакль «Пять четвертинок апельсина»

Фото: Вологодский Камерный драматический театр

Камерный драматический театр из Вологды покажет ярославскому зрителю моноспектакль «Пять четвертинок апельсина». По сюжету героиня читает личный дневник матери и узнает о ее запретной любви в период Второй мировой войны. Одна актриса на сцене перевоплощается во всех персонажей.

Когда: 2 октября, 19:00 Где: «Ваксман-Центр» Билеты: от 1,4 тыс. руб. Возрастное ограничение: 16+

«Юнона и Авось»

В спектакле рассказывается история трагической любви графа Николая Резанова и юной испанской аристократки Кончитты. Ему 43 года, он многого успел достичь и повидать, а ей всего 16. Режиссер — Наталья Баканова.

Когда: 3 октября, 18:00 Где: Дом актера им. Сергея Пускепалиса Билеты: от 800 руб. Возрастное ограничение: 16+

Фестивали

Всемирная неделя космоса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летчик - космонавт Алексей Овчинин

Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК Летчик - космонавт Алексей Овчинин

Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК

Откроется неделя космоса в Ярославском планетарии выставкой «По зову орбиты», посвященной рыбинскому летчику-космонавту Алексею Овчинину. Сам господин Овчинин проведет встречу со школьниками, но вход на нее будет только по приглашениям. Но свободным будет вход на лекцию про питание в космосе от Андрея Ведерникова, начальника отдела космического питания НИИ ПП и СПТ.

Когда: 4 октября, лекция — в 13:30, экскурсия «По зову орбиты» — 18:00 Где: Ярославский планетарий Билеты: на лекцию — по предварительной регистрации (+7 4852 72-82-00), на экскурсию — 200 руб. Возрастное ограничение: 12+

Спорт

«Локомотив» вновь встретится с ХК «Сибирь», которую обыграл 27 сентября в Новосибирске с минимальным преимуществом. Сейчас «железнодорожники», выигрывавшие последние два сезона Кубок Гагарина, лидируют в таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Когда: 30 сентября, 19:30 Где: УКРК «Арена-2000» Билеты: от 1 тыс. руб.

Выставки и встречи

«Ош, южная столица Киргизии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Ош, южная столица Киргизии»

Фото: Министерство туризма и культуры Ярославской области Выставка «Ош, южная столица Киргизии»

Фото: Министерство туризма и культуры Ярославской области

В музее истории города открылась фотовыставка, посвященная Ошу. На фотографиях представлены визитные карточки древнего города: священная гора Сулайман-Тоо, культовые сооружения и природные пейзажи. Через запечатленные образы и представленные в экспозиции предметы показаны традиции киргизского народа, отголоски кочевого уклада жизни и сюжеты о национальных героях.

Где: Музей истории города Ярославля Когда: с 24 сентября по 19 октября Билеты: от 100 руб. Возрастное ограничение: 6+

Фальк и Юмашев

В Ярославском художественном музее (ЯХМ) открылась выставка работ художника Роберта Фалька и летчика-испытателя Андрея Юмашева. Юмашев не только считал Фалька своим наставником в живописи, но и неизменно поддерживал его — помогал с мастерской, защищал от критики, хлопотал о близких художника. В экспозицию вошли полотна Фалька 1909–1940 годов — в том числе знаковые «Сосны. Вечерний пейзаж» (1922) и «Московский пейзаж со строительными кранами» (1940). Работы Юмашева (преимущественно 1950–1960 х) демонстрируют любимые мотивы автора: крымские виды, портреты близких, натюрморты и самолеты.

Где: Губернаторский дом ЯХМ Когда: с 25 сентября по 17 января Билеты: 100 руб. Возрастное ограничение: 0+

«Эффект Оперы Зимина»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизы костюмов для оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта / Опера С.И. Зимина, 1913

Фото: Театральный музей имени А.А. Бахрушина Эскизы костюмов для оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта / Опера С.И. Зимина, 1913

Фото: Театральный музей имени А.А. Бахрушина

Бахрушинский театральный музей откроет в Ярославском музее-заповеднике выставку «Эффект Оперы Зимина», приуроченную к 150-летию выдающегося театрального деятеля Сергея Зимина. Она посвящена истории о том, как личное дело представителя известной семьи российских промышленников Сергея Зимина, мечтавшего об оперной сцене и создании собственного оперного театра, становится делом всей его жизни, а созданный им театр «Частная Опера С. И. Зимина» превращается в знаковое событие отечественной культуры. На выставке представят свыше 500 экспонатов, в том числе оригиналы из музейного фонда России.

Где: зал «Классика» Ярославского музея-заповедника Когда: с 30 сентября по 6 декабря Билеты: 500 руб. Возрастное ограничение: 0+

Кинотеатр

«Романовы: преданность и предательство»

Это историческая драма о последних годах жизни последнего российского императора Николая II от режиссера Василия Чигинского. Картина охватывает переломный период истории России — от начала Первой мировой в 1914-м и отречения Николая II в марте 1917-го до трагической гибели всей семьи в Екатеринбурге в июле 1918-го. В главных ролях: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова.

Возрастное ограничение: 18+

«Царевна Несмеяна»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В роли царевны — Анастасия Красовская

Фото: Кадр трейлера фильма «Царевна Несмеяна», 2026 В роли царевны — Анастасия Красовская

Фото: Кадр трейлера фильма «Царевна Несмеяна», 2026

Семейное фэнтези по мотивам русских сказок снял Василий Ровенский («Царевна Лягушка 2», «Петрушка» — 2026 г.). По сюжету Ерема с сестрой попадает в Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, он должен рассмешить царевну Несмеяну — но за ее хмуростью скрывается мечта о любви. Пройдя испытания, Ерема осознает, что важнее награды — чувства. В главных ролях: Виктор Логинов, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, София Петрова.

Возрастное ограничение: 6+

Алла Чижова