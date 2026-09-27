Китайская стена для «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» во время паузы в чемпионате России отправился в Китай, где встретился в товарищеском матче с клубом «Шанхай Шэньхуа». Игра завершилась победой петербуржцев в серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч «Шанхай Шэньхуа» (Китай) - «Зенит» (Россия). Полузащитник «Зенита» Луис Энрике во время матча

Фото: ТАСС Товарищеский матч «Шанхай Шэньхуа» (Китай) - «Зенит» (Россия). Полузащитник «Зенита» Луис Энрике во время матча

Фото: ТАСС

Программа пребывания «Зенита» в Шанхае включала в себя не только спарринг с соперником из чемпионата Китая. Клубы из Петербурга и Шанхая заключили договор о сотрудничестве, который подразумевает широкий спектр взаимодействия — от спортивной подготовки и развития молодежного футбола до обмена опытом в области спортивной медицины, маркетинга, сотрудничества с медиа. Теперь «Зенит» будет шире представлен в Китайской Народной Республике благодаря соглашению, которое клуб из города на Неве подписал с одной из крупных цифровых платформ восточной страны.

Матч между «Шанхаем» и «Зенитом» проходил с учетом вынужденных изменений в составах команд. Многие игроки в эти сроки вызваны в различные сборные. У «Зенита» в национальную команду России отправились защитник Игорь Дивеев, полузащитники Максим Глушенков и Артем Карпукас, форвард Александр Соболев. В сборную Колумбии впервые был вызван защитник сине-бело-голубых Кевин Андраде, в сборную Аргентины, также впервые, — защитник Роман Вега, а еще один игрок обороны — Дуглас Сантос — уехал в сборную Бразилии, за которую выступал на чемпионате мира.

Так что состав «Зенита» был более чем экспериментальным. Место в воротах занял Богдан Москвичев, в центре обороны вместе с Нино расположился Сергей Волков, что стало самой большой неожиданностью, в полузащите играли Вильмар Барриос, Педро, Джон Джон, в атаке — Фелипе Аугусто и Луис Энрике.

Сражались команды почти по колено в лужах, так как в Шанхае шел сильный дождь. Ход встречи напоминал эпизоды мультфильма «Как казаки в футбол играли»: те, когда действие происходит на территории Британии. В мультфильме капитан гостей в итоге запустил мяч в тучу, та перевернулась, дождь прекратился, и приезжая команда переиграла хозяев, державших в руках зонтики, за счет быстрых комбинаций. В Шанхае дождь не прекращался весь матч. И хороших комбинаций было мало. А сумбура и борьбы хватало.

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя на последних минутах у «Зенита» был момент, когда вратарь «Шанхая» не попал по мячу и тот оказался у Ерохина. Гости шанс не использовали. Во втором голкипер хозяев отразил опасный удар издали Педро, одного из самых активных в составе петербургской команды. «Зенит», надо отдать ему должное, старался атаковать. Только взаимопонимания игрокам не хватало. Хозяева отвечали контратаками. Зрители ждали от матча большего, но, несмотря на отсутствие голов, мужественно сидели на трибунах, облачившись в прозрачные дождевики. Были на стадионе и поклонники сине-бело-голубых.

Незадолго до финального свистка тренеры обеих команд произвели замены. Особенно их было много у «Зенита»: на поле вышла молодежь из «Зенита-2»». Она и завершала игру в футболках со «стрелкой». Основное время победителя не выявило — 0:0. А в серии 11-метровых точнее были петербуржцы — 4:3. Такие матчи при всей их внешней «никчемности» на самом деле полезны, особенно в ту пору, когда российские клубы отлучены от выступления на международной арене. Когда их туда вернут, опыт таких дуэлей пригодится тому же «Зениту». Из Шанхая сине-бело-голубые вернутся в Петербург, где будут готовиться к возобновлению чемпионата России. Следующий матч по календарю — 10 октября против «Краснодара».

Кирилл Легков