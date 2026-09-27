В Петербурге начали снос 110-летнего дома для развязки Большого Смоленского моста

В Санкт-Петербурге почти полностью демонтировали дом №48 на проспекте Обуховской Обороны, построенный в 1917 году. Кадры с места публикует «Фонтанка».

Снос здания КГИОП согласовал еще в 2022 году. На его месте планируется построить развязку Большого Смоленского моста. Всего в зоне строительства должны снести еще несколько расселенных домов на проспекте Обуховской Обороны — №54, 56, 60, 68, 69в и 71.

Строительство Большого Смоленского моста началось в 2023 году. Его возводят между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Он войдет в состав новой магистрали в обход центра Петербурга. Высота центрального пролета в сведенном состоянии составит 15 метров, ширина судоходного пролета — 60 метров. Мост станет самым широким двукрылым разводным мостом в городе на Неве. Рабочее движение по переправе планируют открыть в 2027 году.

Карина Дроздецкая