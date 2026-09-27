В Петербурге двух женщин отправили под домашний арест по делу о склонении к суициду

Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Кристину Малиновскую и Алину Рулинскую, обвиняемых по ч. 2 ст. 110.2 УК РФ об организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Ограничение свободы для обеих действует до 22 ноября.

По версии следствия, Малиновская создала во «ВКонтакте» сообщество и привлекла Рулинскую в качестве его руководителя. С 3 января 2019 года по 21 сентября 2026 года они, имея возможность размещать и редактировать материалы, а также добавлять пользователей, неоднократно публиковали сведения о способах совершения самоубийства и призывы к нему.

23 сентября женщин задержали и предъявили им обвинения. Рулинская вину не признала. Малиновская от дачи объяснений отказалась, при этом, как указано в материалах суда, факт описанных событий не отрицала. Решение об избрании меры пресечения пока не вступило в законную силу.