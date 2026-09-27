В Ферапонтово установили памятник иконописцу Дионисию с сыновьями

В селе Ферапонтово Вологодской области установили памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Скульптурная композиция появилась в новом парке на берегу Ферапонтовского озера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дионисий — один из крупнейших иконописцев Древней Руси

Фото: t.me / filimonov_official Дионисий — один из крупнейших иконописцев Древней Руси

Фото: t.me / filimonov_official

Благоустройство общественного пространства продолжается. На территории уже готова часовня, установлены малые архитектурные формы и появилась детская площадка. В этом году реализуется второй этап проекта «Берег Дионисия. Парк на берегу Ферапонтовского озера», который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Губернатор сообщил, что объект планируют открыть в ближайшее время.

Дионисий — один из крупнейших иконописцев Древней Руси. В 1502 году он вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием расписал собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Эти фрески сохранились до наших дней и считаются главным художественным памятником Ферапонтова монастыря.