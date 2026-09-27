В Вологодской области больше недели ищут судоводителя затонувшего «Посейдона»

В Вологодской области восьмой день продолжаются поиски 54-летнего Алексея Веденеева и катера «Посейдон», пропавших на Кубенском озере, сообщили в Министерстве региональной безопасности региона. Зону обследования расширили, к операции привлекли дополнительные группы спасателей и технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поисках участвуют спасатели, сотрудники ГИМС и водолазы. Также задействованы беспилотники и подводные аппараты

Фото: пресс-служба министерства регбезопасности ВО В поисках участвуют спасатели, сотрудники ГИМС и водолазы. Также задействованы беспилотники и подводные аппараты

Фото: пресс-служба министерства регбезопасности ВО

Мужчина вышел на катере с двумя женщинами утром 19 сентября в районе деревни Телячьево. Впоследствии тела обеих пассажирок обнаружили в районе реки Уфтюги 20 и 21 сентября. Сам господин Веденеев и судно пока не найдены.

В поисках участвуют спасатели, сотрудники ГИМС и водолазы. Также задействованы беспилотники и подводные аппараты. Работу осложняет штормовая погода, сообщили в региональном министерстве.

По факту гибели двух женщин Сокольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие рассматривает версию столкновения катера с препятствием в воде. Признаков криминальной смерти на телах погибших не обнаружено.

Власти просят рыбаков и жителей, находящихся в районе Кубенского озера, сообщать о любых находках, связанных с катером или пропавшим мужчиной, в ЕДДС Усть-Кубинского округа по телефону 8 (81753) 2-18-05.

Карина Дроздецкая