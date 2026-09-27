В Вологодской области больше недели ищут судоводителя затонувшего «Посейдона»
В Вологодской области восьмой день продолжаются поиски 54-летнего Алексея Веденеева и катера «Посейдон», пропавших на Кубенском озере, сообщили в Министерстве региональной безопасности региона. Зону обследования расширили, к операции привлекли дополнительные группы спасателей и технику.
В поисках участвуют спасатели, сотрудники ГИМС и водолазы. Также задействованы беспилотники и подводные аппараты
Фото: пресс-служба министерства регбезопасности ВО
Мужчина вышел на катере с двумя женщинами утром 19 сентября в районе деревни Телячьево. Впоследствии тела обеих пассажирок обнаружили в районе реки Уфтюги 20 и 21 сентября. Сам господин Веденеев и судно пока не найдены.
В поисках участвуют спасатели, сотрудники ГИМС и водолазы. Также задействованы беспилотники и подводные аппараты. Работу осложняет штормовая погода, сообщили в региональном министерстве.
По факту гибели двух женщин Сокольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие рассматривает версию столкновения катера с препятствием в воде. Признаков криминальной смерти на телах погибших не обнаружено.
Власти просят рыбаков и жителей, находящихся в районе Кубенского озера, сообщать о любых находках, связанных с катером или пропавшим мужчиной, в ЕДДС Усть-Кубинского округа по телефону 8 (81753) 2-18-05.