Музею-заповеднику «Изборск» передали землю в деревне Конечки

Музей-заповедник «Изборск» получил земельный участок в деревне Конечки Псковской области в постоянное бессрочное пользование. Передача земли должна способствовать расширению культурно-досуговой деятельности музея, сообщили в Росимуществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никольский собор на территории Изборской крепости

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Никольский собор на территории Изборской крепости

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Участок предоставило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях. Ведомство не уточнило площадь земли и конкретные планы по ее использованию.

Конечки входят в зону регулирования застройки музея-заповедника «Изборск». Это означает, что строительство и использование земель в деревне регулируются в рамках охраны исторического комплекса.

Музей-заповедник «Изборск» — один из старейших и наиболее значимых музейных комплексов России. Он расположен в деревне Изборск, также известной как Старый Изборск, Печорского района Псковской области, примерно в 30 км к западу от Пскова. Территория музея составляет 7734 га. На ней расположены и сама древняя деревня Изборск, и ее окрестности с более чем 200 памятниками истории и природы.

Карина Дроздецкая