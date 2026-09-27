Главные новости недели в Нижегородской области к 27 сентября

Нижегородская канатная дорога останется закрытой еще минимум пять месяцев. За это время планируют полностью заменить несуще-тяговый канат.

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На выборах по одномандатным округам в Госдуму победили представители «Единой России».

Матпомощь пострадавшим от атак БПЛА гражданам ввели в Нижнем Новгороде. Она составит до 1 млн руб.

Суд утвердил многомиллионные требования Росприроднадзора к «МАГ Груп». Компании не удалось оспорить начисление 644 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура оспаривает второй оправдательный приговор тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. В апреле его признали невиновным в убийстве росгвардейца Михаила Рашояна и покушении на убийство его сослуживцев.

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Представители пяти партий прошли в заксобрание Нижегородской области по итогам выборов.

Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в 2026 году ожидается околонулевым. О таком прогнозе сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

«Роскапстрой» не смог оспорить расторжение договора по нижегородским очистным. Генподрядчик проиграл иск к АО «Объединенный коммунальный оператор» о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения договора по первой очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации.