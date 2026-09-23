Матпомощь пострадавшим от атак БПЛА гражданам ввели в Нижнем Новгороде

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на пленарном заседании 23 сентября одобрили внесенный мэрией проект решения о дополнительной поддержке граждан, пострадавших от ракетных и беспилотных атак. По предварительным расчетам, допрасходы бюджета оценены в 69,15 млн руб. Окончательный объем финансирования будут уточнять по мере поступления заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», на поддержку смогут претендовать граждане с регистрацией в Нижнем Новгороде и владельцы зарегистрированного в границах округа имущества и транспорта. При утрате имущества первой необходимости матпомощь составит до 50 тыс. руб., при полной утрате такого имущества и при частичном повреждении транспортного средства — до 100 тыс. руб. При полной утрате транспорта — 300 тыс. руб., при повреждении жилья — до 1 млн руб.

Порядок предоставления выплаты будет устанавливать мэрия. При обсуждении вопроса на думских комиссиях директор департамента по социальной политике Галина Гуренко поясняла, что муниципальная выплата — это не возмещение ущерба, а именно дополнительная материальная помощь, которую можно оказать на первых порах.

Галина Шамберина