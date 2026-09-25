«Роскапстрой» не смог оспорить расторжение договора по нижегородским очистным

ФАУ «Роскапстрой» проиграло иск к АО «Объединенный коммунальный оператор» о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения договора по первой очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации стоимостью в несколько миллиардов рублей. Мотивированная часть решения арбитражного суда Нижегородской области еще не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО расторг контракт в апреле, сославшись на нарушение подрядчиком сроков и непринятие мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. В «Роскапстрое» в свою очередь заявляли о выполнении всех обязательств.

Коммунальный оператор также пытался включить «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, но Федеральная антимонопольная служба в этом отказала. ОКО пытался оспорить решение ФАС в суде, но затем отозвал иск, не став публично пояснять причины.

Между коммунальным оператором и «Роскапстроем» продолжаются еще несколько судебных споров. В частности, по взысканию более 3 млрд руб. неотработанного аванса, восстановлении обрушившихся конструкций и взыскании 250 млн руб. неустойки.

На вторую очередь модернизации НСА «Объединенный коммунальный оператор» заключил договор с ООО «СоюзДонСтрой» за 20 млрд руб.

Галина Шамберина