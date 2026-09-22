Единороссы на выборах в Госдуму в Нижегородской области набрали 53,41%

«Единая Россия» на выборах в Госдуму девятого созыва набрала в Нижегородской области 53,41%. Региональный избирком утвердил итоги выборов, сообщили в комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В целом по стране правящая партия, по итогам обработки 97,64% протоколов, набирает 57,97%. КПРФ в Нижегородской области набрала 14,49% (в целом по стране предварительно 13,65%), ЛДПР – 11,71% (в целом по стране 8,96%), «Новые люди» - 8,68% (7,9%), «Справедливая Россия» - 6,16% (5,13%). Данные о партиях, которые не преодолели пятипроцентный барьер, нижегородский избирком не приводит.

Явка на выборах в Госдуму в Нижегородской области составила 61,01% (1,5 млн избирателей).

На выборах в 2021 году «Единая Россия» набрала в Нижегородской области 49,95%, КПРФ – 19,21%, ЛДПР – 7,14%, «Новые люди» - 5,18%, «Справедливая Россия» - 8,55%. Явка составила 48,48%.

В одномандатных округах на территории Нижегородской области победили кандидаты от «Единой России»: Юрий Станкевич (Нижегородский округ (№131), 54,12%), Евгений Костин (Приокский округ (№132), 54,08%), Дмитрий Грачев (Автозаводский округ (№133), 55,9%), Юлия Гаревская (Канавинский округ (№134), 51,23%), Артем Кавинов (Борский округ (№135), 58,24%).

Галина Шамберина