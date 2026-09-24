Нижегородские власти прогнозируют околонулевой рост экономики в 2026 году

Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в 2026 году ожидается околонулевым, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на встрече с бизнес-сообществом 24 сентября. «Экономическая ситуация сейчас не очень. Откровенно, она не самая лучшая для бизнеса. В этом году мы ожидаем нулевые темпы роста экономики», — отметил чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При этом ситуация в экономике разнится в зависимости от отраслей, напомнил Егор Поляков. «В отраслях, которые завязаны на потребительский спрос, — услугах, розничной торговле, общепите и сфере развлечений — все более-менее хорошо в связи с ростом доходов населения», — уточнил заместитель губернатора.

Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме и отраслях, которые работают с импортом, а также в строительстве. В основном это связано с дорогими кредитами и крепким рублем, подчеркнул Егор Поляков.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии ВРП Нижегородской области вырос на 0,8%, в 2025 году — на 1,1%.

Владимир Зубарев