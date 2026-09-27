Троих мужчин задержали после стрельбы во дворе на улице Козлова

В Санкт-Петербурге троих мужчин задержали после стрельбы во дворе дома на улице Козлова, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, 26 сентября поступило сообщение о том, что неизвестные стреляют в воздух из пистолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все трое были пьяны и отказались объяснять обстоятельства произошедшего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Все трое были пьяны и отказались объяснять обстоятельства произошедшего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Полицейские совместно с Росгвардией задержали мужчин в возрасте 40, 37 и 21 года. Все трое были пьяны и отказались объяснять обстоятельства произошедшего. На месте правоохранители нашли сигнальный пистолет и пять гильз. Изъятое направят на экспертизу.

В отношении каждого из задержанных составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Мужчин поместили в специальное помещение для административно задержанных.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Карина Дроздецкая