В Петербурге 27 сентября ожидаются дожди и сильный ветер

В Санкт-Петербурге 27 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, преимущественно в первой половине дня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. На город будет влиять тыловая часть циклона, смещающегося в сторону Кольского полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха составит +13…+15 градусов

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Температура воздуха составит +13…+15 градусов

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Температура воздуха составит +13…+15 градусов. Западный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и к концу дня достигнет 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В Ленинградской области воздух прогреется до +11…+16 градусов. В понедельник, 28 сентября, существенных осадков не ожидается: ночью температура составит +6…+8 градусов, днем — +16…+18.

Карина Дроздецкая