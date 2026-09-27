Петербург вошел в тройку лидеров по продажам препаратов для снижения веса

Санкт-Петербург занял третье место в России по объему продаж препаратов для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида. На город пришлось 6,7% аптечного рынка таких препаратов, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Значительную часть покупателей препаратов составляют топ-менеджеры российских компаний

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Значительную часть покупателей препаратов составляют топ-менеджеры российских компаний

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Выше показатель только у Москвы — 18,3% — и Московской области — 7,6%. В целом российский рынок препаратов для снижения веса в 2025 году вырос почти втрое в натуральном выражении, а в деньгах — с 9,2 млрд руб. до 35,2 млрд руб.

По наблюдениям врачей, значительную часть покупателей таких препаратов составляют топ-менеджеры российских компаний. Авторы исследования связывают это в том числе с высокой концентрацией спроса в крупных и платежеспособных регионах.

При этом специалисты предупреждают о последствиях слишком быстрого похудения. Резкий дефицит калорий может приводить к проблемам с концентрацией и самочувствием, а стремительная потеря жировой ткани — к заметным изменениям внешности, которые называют «оземпиковым лицом».

Карина Дроздецкая