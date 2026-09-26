В Ярославле вандалы разгромили детскую площадку на «Спартаковце» в день открытия
В Ярославле ограничили доступ на детскую площадку обновленного стадиона «Спартаковец». Причиной стало повреждение оборудования во время торжественного открытия 24 сентября, сообщила директор АНО «Центр развития городских территорий» Виктория Седова.
Фото: Правительство Ярославской области
«В день торжественного открытия парка — 24 сентября — случился неприятный инцидент: в результате акта вандализма часть нового оборудования на детской площадке, элементы спортивного инвентаря были повреждены и уничтожены. Такие действия не только наносят ущерб городской инфраструктуре, но и создают реальную угрозу безопасности посетителей»,— сообщила госпожа Седова.
Территорию детской площадки временно огородили, чтобы исключить риск получения травм посетителями и остановить дальнейшее разрушение малых архитектурных форм. Для обеспечения безопасности круглосуточно дежурят четыре сотрудника охраны.
Подрядчик в рамках гарантийных обязательств скоро начнет ремонт поврежденных конструкций. Однако еще через неделю вход на стадион закроют для проведения комплексного техобслуживания и устранения всех выявленных дефектов. Одновременно с этим разрабатывается оптимальный график работы объекта в будущем.
На открытии обновленного стадиона 24 сентября были тысячи ярославцев. «Спартаковец» и территория вокруг него были полностью заполнены жителями и гостями города во время выступления артиста Niletto. «Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкция стадиона стартовала в 2025 году и велась на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 600 млн руб. На территории оборудовали два спортивных поля с беговыми дорожками, сцену и трибуны с навесом, игровую площадку со скалодромом и батутами, а также площадку для воркаута.