В Ярославле вандалы разгромили детскую площадку на «Спартаковце» в день открытия

В Ярославле ограничили доступ на детскую площадку обновленного стадиона «Спартаковец». Причиной стало повреждение оборудования во время торжественного открытия 24 сентября, сообщила директор АНО «Центр развития городских территорий» Виктория Седова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В день торжественного открытия парка — 24 сентября — случился неприятный инцидент: в результате акта вандализма часть нового оборудования на детской площадке, элементы спортивного инвентаря были повреждены и уничтожены. Такие действия не только наносят ущерб городской инфраструктуре, но и создают реальную угрозу безопасности посетителей»,— сообщила госпожа Седова.

Территорию детской площадки временно огородили, чтобы исключить риск получения травм посетителями и остановить дальнейшее разрушение малых архитектурных форм. Для обеспечения безопасности круглосуточно дежурят четыре сотрудника охраны.

Подрядчик в рамках гарантийных обязательств скоро начнет ремонт поврежденных конструкций. Однако еще через неделю вход на стадион закроют для проведения комплексного техобслуживания и устранения всех выявленных дефектов. Одновременно с этим разрабатывается оптимальный график работы объекта в будущем.

На открытии обновленного стадиона 24 сентября были тысячи ярославцев. «Спартаковец» и территория вокруг него были полностью заполнены жителями и гостями города во время выступления артиста Niletto. «Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкция стадиона стартовала в 2025 году и велась на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 600 млн руб. На территории оборудовали два спортивных поля с беговыми дорожками, сцену и трибуны с навесом, игровую площадку со скалодромом и батутами, а также площадку для воркаута.

Алла Чижова