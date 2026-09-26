Автобус с туристами из Вологды попал в ДТП в Ярославской области

В Ярославской области участником аварии на федеральной трассе М-8 стал экскурсионный автобус с туристами из Вологды. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / TPereslavl Фото: t.me / TPereslavl

«Пассажиры и водитель не пострадали, группа пересажена в резервный транспорт и продолжила маршрут»,— пояснили в правительстве.

Речь идет о ДТП, произошедшем днем 26 сентября в районе Переславля-Залесского. Там столкнулись автобусы Yutong и «ПАЗ», который в результате аварии вылетел в кювет. Водителя «ПАЗа» увезли в Переславскую ЦРБ. На месте работает полиция. Из-за аварии на участке М-8 от поселка Ивановское в сторону Переславля возникла пробка.

В правительстве добавили, что транспортные средства не являются рейсовыми и не принадлежат ярославским перевозчикам: собственники — из Вологды и Череповца.

Алла Чижова