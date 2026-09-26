В Ленобласти по новой программе расселения аварийного жилья построят девять домов

В Ленинградской области в рамках новой программы расселения аварийного жилья планируют построить девять многоквартирных домов из сборного железобетона. Объекты появятся в Волосово, Выборге, Лодейном Поле, Луге, Пикалево и Тихвине.

О планах региона рассказал заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Евгений Енокаев на 17-й конференции «Российский строительный комплекс».

«По новой программе расселения аварийного жилья планируем построить девять домов из ЖБК в Волосово, Выборге, Лодейном Поле, Луге, Пикалево и Тихвине», — сообщил Евгений Енокаев.

По словам представителя комитета, Ленинградская область располагает собственной производственной базой и сырьем для выпуска строительных материалов. Использование сборных железобетонных конструкций позволит сократить сроки строительства.

Среди преимуществ технологии также называют более низкую стоимость и экологические характеристики материала. В дальнейшем сборный железобетон планируют применять при строительстве не только многоквартирных домов, но и объектов социальной инфраструктуры.

Матвей Николаев