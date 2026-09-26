Пассажир пострадал в результате ДТП с автобусами на М-8 в Ярославской области

В Ярославской области после столкновения двух автобусов на 152-м км трассы М-8 в медицинское учреждение увезли пассажира. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла перед въездом в Переславль, в районе поворота на деревню Красногор. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, их выясняют полицейские. В результате аварии автобус Yutong получил серьезные механические повреждения передней части. Второй автобус — «ПАЗ» — улетел в кювет. Столкновение привело к пробке в сторону Переславля.

UPD: по данным областного правительства, пострадал водитель «ПАЗа».

Алла Чижова