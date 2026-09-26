После отказа Беспрозванных от мандата депутатом Заксобрания стал Олег Носырев

Избирательная комиссия Калининградской области признала избранными депутатами регионального Законодательного собрания Олега Носырева, Артема Левакова и Семена Курбатова. Они получили мандаты, от которых отказались Алексей Беспрозванных, Наталья Ищенко и Леонид Слуцкий. Решение об отказе от трех мандатов избирком подтвердил 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатских мандатов в Госдуму и региональное Заксобрание

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатских мандатов в Госдуму и региональное Заксобрание



Олег Носырев получил мандат после отказа губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, возглавлявшего список «Единой России» на выборах в региональный парламент. Носырев является генеральным директором «Управляющей компании „Рантау“», ранее он был депутатом окружного Совета Зеленоградска.

Мандат Натальи Ищенко перешел Артему Левакову, руководителю исполкома регионального отделения «Единой России». Он занимал первое место в региональной группе № 3.

Освободившийся мандат Леонида Слуцкого, избранного от ЛДПР, получил кандидат от этой партии Семен Курбатов. Он занимал третье место в общерегиональной части списка.

«Олег Носырев, Артем Леваков и Семен Курбатов признаны избранными депутатами»,— заявили в Избирательной комиссии Калининградской области.

Матвей Николаев