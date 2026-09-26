«Северсталь» арендовала у «Локомотива» защитника

Защитник Геннадий Чалый на правах аренды перешел из ярославского «Локомотива» в череповецкую «Северсталь». Об этом сообщили в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Чалый провел предсезонную подготовку в составе «Локомотива», однако перед началом сезона был командирован в фарм-клуб — пермский «Молот». Там он сыграл в трех матчах и забил один гол. Переход в «Северсталь» дает защитнику возможность закрепиться в КХЛ.

Геннадий Чалый начал хоккейную карьеру в Салехарде, а в 2014 году перешел в систему «Локомотива». С 2022 по 2025 год защитник выступал в главной юниорской хоккейной лиге США, после чего вернулся в Ярославль. В сезоне 2025/26 Чалый в составе «Локо» стал обладателем Кубка Харламова.

Алла Чижова