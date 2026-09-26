В Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге с 1 октября 2026 года отменят действующие с 2020 года ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача Петербурга и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Петербурга отменит действовавшие с 2020 года COVID-ограничения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Правительство Петербурга отменит действовавшие с 2020 года COVID-ограничения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 1 октября прекратит действовать постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Одновременно будут отменены все последующие акты, которыми в документ вносились изменения.

Матвей Николаев