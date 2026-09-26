В Архангельске девочка получила ожоги, провалившись в канал с горячей водой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия с девятилетней девочкой в поселке Цигломени Архангельска. Школьница получила ожоги, провалившись в канал с горячей водой, образовавшийся после аварии на теплосети.

Инцидент произошел днем 24 сентября возле жилого дома на территории Кирпичного завода в Цигломенском округе. По предварительным данным, во время прогулки девочка упала в заполненный горячей водой канал. Ребенка госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Медики диагностировали у школьницы незначительные ожоги.

По факту произошедшего управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно установлено, что опасный участок не был огражден, а предупреждающие знаки отсутствовали.

Следователи изымают необходимые документы, назначают экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев