Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Архангельске девочка получила ожоги, провалившись в канал с горячей водой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия с девятилетней девочкой в поселке Цигломени Архангельска. Школьница получила ожоги, провалившись в канал с горячей водой, образовавшийся после аварии на теплосети.

Инцидент произошел днем 24 сентября возле жилого дома на территории Кирпичного завода в Цигломенском округе. По предварительным данным, во время прогулки девочка упала в заполненный горячей водой канал. Ребенка госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Медики диагностировали у школьницы незначительные ожоги.

По факту произошедшего управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно установлено, что опасный участок не был огражден, а предупреждающие знаки отсутствовали.

Следователи изымают необходимые документы, назначают экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд