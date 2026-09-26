Двухэтажный экспресс Ярославль – Москва перевез 20 тысяч пассажиров
Двухэтажный поезд-экспресс «Аврора», который с 26 августа ежедневно курсирует между Ярославлем и Москвой, за первый месяц перевез 19,9 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Фото: Правительство Ярославской области
Запуск «Авроры» стимулирует туристический поток Золотого кольца России, считают в СЖД. Состав проходит маршрут из Ярославля в Москву и обратно без остановок за 3 часа 4 минуты. В составе «Авроры» 12 двухэтажных вагонов на 878 мест. Все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, у каждого пассажирского места предусмотрена индивидуальная розетка.