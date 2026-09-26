В Ленобласти открыли движение по мосту через Лугу после капитального ремонта

В Кингисеппском районе Ленинградской области открыли рабочее движение транспорта по мосту через реку Лугу. Капитальный ремонт сооружения начался в 2024 году. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На мосту через Лугу в Кингисеппском районе запустили рабочее движение

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко На мосту через Лугу в Кингисеппском районе запустили рабочее движение

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

В ходе работ на мосту смонтировали новое стальное пролетное строение, уложили асфальтобетонное покрытие, установили перила и наружное освещение. Существующие опоры сохранили, предварительно отремонтировав и покрасив их.

Для пешеходов обустроили дорожки на подходах к мосту и установили ограждения. Их ширину увеличили вдвое — до 1,5 метра с каждой стороны.

«Сейчас подрядчику предстоит демонтировать временную переправу, которая обеспечивала транспортное сообщение между поселком Усть-Луга и портом во время основных работ, а также завершить устройство тротуарных зон на обоих берегах»,— отметил господин Дрозденко.

После выполнения этих работ реконструкция моста будет завершена. Изначально проект реализовывался в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а затем продолжился по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Матвей Николаев