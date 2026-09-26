В Приозерском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину
В Приозерском районе Ленинградской области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле деревни Новожилово. Для поисков использовали в том числе квадроцикл, сообщили 26 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В Ленобласти спасатели с помощью квадроцикла искали пропавшего в лесу мужчину
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Информация о пропавшем поступила накануне поздно вечером. В поисковой операции также участвовали две группы добровольцев ПСО «Экстремум».
По данным 47news, 61-летний мужчина ушел с дачи в садоводстве «Рассвет» около 10:00. С собой он взял телефон, однако во время прогулки по лесу устройство разрядилось. К началу поисков, примерно в 20:30, телефон уже был выключен.
Спасатели и добровольцы искали мужчину, которого описывали как человека среднего роста с седыми волосами и карими глазами. Найденного в лесу мужчину около 2:30 эвакуировали на носилках и передали сотрудникам скорой помощи и родственникам.