Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приозерском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле деревни Новожилово. Для поисков использовали в том числе квадроцикл, сообщили 26 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В Ленобласти спасатели с помощью квадроцикла искали пропавшего в лесу мужчину

В Ленобласти спасатели с помощью квадроцикла искали пропавшего в лесу мужчину

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Ленобласти спасатели с помощью квадроцикла искали пропавшего в лесу мужчину

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Информация о пропавшем поступила накануне поздно вечером. В поисковой операции также участвовали две группы добровольцев ПСО «Экстремум».

По данным 47news, 61-летний мужчина ушел с дачи в садоводстве «Рассвет» около 10:00. С собой он взял телефон, однако во время прогулки по лесу устройство разрядилось. К началу поисков, примерно в 20:30, телефон уже был выключен.

Спасатели и добровольцы искали мужчину, которого описывали как человека среднего роста с седыми волосами и карими глазами. Найденного в лесу мужчину около 2:30 эвакуировали на носилках и передали сотрудникам скорой помощи и родственникам.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд