В Приозерском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле деревни Новожилово. Для поисков использовали в том числе квадроцикл, сообщили 26 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти спасатели с помощью квадроцикла искали пропавшего в лесу мужчину

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти В Ленобласти спасатели с помощью квадроцикла искали пропавшего в лесу мужчину

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Информация о пропавшем поступила накануне поздно вечером. В поисковой операции также участвовали две группы добровольцев ПСО «Экстремум».

По данным 47news, 61-летний мужчина ушел с дачи в садоводстве «Рассвет» около 10:00. С собой он взял телефон, однако во время прогулки по лесу устройство разрядилось. К началу поисков, примерно в 20:30, телефон уже был выключен.

Спасатели и добровольцы искали мужчину, которого описывали как человека среднего роста с седыми волосами и карими глазами. Найденного в лесу мужчину около 2:30 эвакуировали на носилках и передали сотрудникам скорой помощи и родственникам.

Матвей Николаев