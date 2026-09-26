СКА пересек красную линию

Хоккеисты СКА вернулись на лед чемпионата КХЛ после длинной паузы матчем в Челябинске, где обыграли местный «Трактор» 4:3. Победа стала для армейцев шестой в семи играх на старте сезона.

Обе команды редко нарушали правила в этой игре, собрав в сумме 10 минут удалений (4 — у «Трактора», 6 — у СКА)

Фото: ХК СКА

У петербургской команды волею календаря образовался перерыв в выступлениях длиной в 10 дней, и главный тренер СКА Игорь Ларионов, как он признался после матча, опасался встречи с «Трактором». Всегда, когда набираешь ход, трудно уйти на паузу и потом вернуться в игровой ритм, дал понять наставник армейцев. А у петербуржцев до матча в Челябинске было пять побед в шести играх чемпионата КХЛ — в том числе над «Шанхайскими драконами», «земляками», со счетом 7:2.

Но перерыв не выбил игроков СКА из колеи. Во всяком случае, они владели преимуществом по заброшенным шайбам во встрече с «Трактором». К началу третьего периода, когда точный бросок удался защитнику гостей Даниилу Мироманову, петербуржцы вели в счете 4:1. Открыл его в начале первого периода форвард армейцев Матвей Короткий, поразивший ворота с острого угла. В этом эпизоде неудачно сыграл голкипер челябинской команды Дмитрий Николаев. Кстати, он когда-то играл за СКА. Через несколько минут другой игрок, выступавший ранее за петербургский клуб, — защитник Иван Выдренков — хорошо открылся у синей линии, получил пас от партнера и переиграл голкипера СКА Сергея Иванова.

А вот вторая двадцатиминутка осталась за армейцами. Сначала у них отличился нападающий Данил Аймурзин, добивший шайбу в пустые ворота, а потом после хорошей комбинации канадец Скотт Уилсон поразил ближнюю «девятку». Да так, что судьи сначала этого не заметили. Гол был засчитан после паузы.

Когда Мироманов, получив пас от Василия Глотова (его гол в ворота «Трактора» отменили из-за «вне игры»), установил на табло 1:4, казалось, матч завершится с разгромным счетом в пользу СКА. Однако за последовавшие шесть минут гости дважды неудачно сыграли на своем «пятачке», что позволило игрокам «Трактора» в обоих случаях поразить ворота. Игорь Ларионов назвал действия защитников СКА в этих эпизодах «мягкими» и сказал, что так играть вблизи своих ворот нельзя. В целом главный тренер армейцев остался доволен своими подопечными в этом матче и счетом на табло. Потому что петербуржцы его в итоге удержали. Хотя «Трактор» в концовке снял вратаря и атаковал в большинстве.

Надо сказать, что обе команды редко нарушали правила, собрав в сумме 10 минут удалений (4 у «Трактора», 6 — у СКА). По броскам в створ хозяева переиграли соперника почти вдвое: 42 против 24. Но у армейцев хорошо играл голкипер Иванов. В концовке, когда у челябинцев были пустые ворота, он даже попытался отправить в них шайбу, но не попал. Этот эпизод тоже отметил Игорь Ларионов, сказав, что такие действия вратарей только поощряются. А вот полевым игрокам разрешается бросать только после пересечения красной линии, которая в центре поля. Хоккеисты СКА строго соблюдают эти указания.

Дальше у армейского клуба матча в Астане с «Барысом», который тренирует, кстати, Михаил Кравец, бывший игрок СКА. После победы над «Трактором», которая стала для петербуржцев шестой в семи играх на старте сезона, они делят четвертую строчку с ЦСКА и «Торпедо» в Западной конференции КХЛ. Отставание от лидирующего ярославского «Локомотива» небольшое — два очка.

Кирилл Легков