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В Петербурге грузовик столкнулся с маневровым локомотивом на переезде станции Автово

В Кировском районе Санкт-Петербурга грузовик столкнулся с маневровым локомотивом на железнодорожном переезде станции Автово. ДТП произошло ночью 26 сентября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На переезде в Кировском районе грузовик не успел проскочить перед локомотивом

На переезде в Кировском районе грузовик не успел проскочить перед локомотивом

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На переезде в Кировском районе грузовик не успел проскочить перед локомотивом

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По предварительным данным, около 2:30 водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближавшимся маневровым локомотивом. Машинист не успел остановить состав, поскольку расстояния для экстренного торможения оказалось недостаточно.

В результате столкновения пострадавших нет. Подвижной состав остался на железнодорожных путях, движение пассажирских поездов не нарушилось.

Матвей Николаев

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