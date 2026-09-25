Над Ростовской областью и другими регионами России днем сбили 55 БПЛА
Над Ростовской областью и другими российскими регионами днем 25 сентября отразили атаки беспилотников. Об этом сообщает в сводке Минобороны РФ.
С 8:00 до 20:00 дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 55 дронов типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что обломки дронов повредили два жилых дома и три автомобиля в Мясниковском районе.