Спикеру подберут конкурента

Единственным соперником лидера петербургских единороссов Александра Бельского в борьбе за пост председателя нового созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга может стать депутат от ЛДПР. Сейчас в партии решают, выставлять ли своего кандидата. В остальных фракциях от этой идеи отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Три из пяти фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вероятней всего, не станут выдвигать своего претендента на пост председателя городского парламента. «Единая Россия», получившая в результате выборов рекордное число мандатов, предложит на эту должность руководителя регионального отделения Александра Бельского, который возглавлял городской парламент последние пять лет. Кандидатуру господина Бельского уже направили на согласование с президиумом генерального совета партии.

Еще одним претендентом на этот пост может стать депутат от ЛДПР. Как пояснил руководитель фракции в седьмом созыве Павел Иткин, основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности. Правда, кто именно может стать претендентом от партии, пока не решили. Всего в новый созыв от ЛДПР прошло четверо: действующие депутаты Павел Иткин, Максим Яковлев и Андрей Малков, а также первый заместитель координатора реготделения Иван Есипов. Впрочем, последний в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» не исключил, что фракция может отказаться от участия в выборах спикера.

В ходе избрания председателя Законодательного собрания каждый кандидат, согласно регламенту, выступает с небольшой речью, а также отвечает на вопросы депутатов. Само голосование проходит тайно. Избранным считается кандидат, набравший не менее 26 голосов в свою поддержку. В 2021 году на этот пост претендовали трое: коммунист Вячеслав Бороденчик, «яблочник» Александр Шишлов и единоросс Бельский.

В КПРФ, самой малочисленной фракции Заксобрания восьмого созыва, не планируют выдвигать своего претендента, рассказал «Ъ Северо-Запад» глава горкома Роман Кононенко. В новом созыве коммунистов будут представлять только два парламентария: депутат прошлых созывов Александр Рассудов и бывший главный федеральный инспектор по Петербургу Павел Дашков. Последний, скорее всего, станет руководителем коммунистов в парламенте.

Фракция «Новые люди» планирует поддержать кандидатуру спикера Бельского. Как рассказал лидер объединения в парламенте седьмого созыва Дмитрий Павлов, по опыту предыдущих лет он с однопартийцами поддерживают управленческий стиль председателя.

«Я думаю, что вряд ли, потому что вряд ли сможем предложить что-то лучше профессионализма Александра Николаевича. Не будем выдвигать никакого кандидата. В принципе, если Александр Николаевич выдвинет свою кандидатуру, то точно поддержим. Даже не знаю, кто бы мог его заменить»,— рассказал господин Павлов.

Также поддержать господина Бельского в качестве председателя парламента намерена новая для петербургского ЗакСа фракция «Зеленые», рассказала «Ъ Северо-Запад» Марина Шишкина.

Первое после выборов заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоится 30 сентября, в один день с началом работы нового созыва Государственной думы.

Константин Леньков