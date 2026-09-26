Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Спикеру подберут конкурента

Представитель ЛДПР может посоперничать с Александром Бельским за пост председателя парламента Петербурга

Единственным соперником лидера петербургских единороссов Александра Бельского в борьбе за пост председателя нового созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга может стать депутат от ЛДПР. Сейчас в партии решают, выставлять ли своего кандидата. В остальных фракциях от этой идеи отказались.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Три из пяти фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вероятней всего, не станут выдвигать своего претендента на пост председателя городского парламента. «Единая Россия», получившая в результате выборов рекордное число мандатов, предложит на эту должность руководителя регионального отделения Александра Бельского, который возглавлял городской парламент последние пять лет. Кандидатуру господина Бельского уже направили на согласование с президиумом генерального совета партии.

Еще одним претендентом на этот пост может стать депутат от ЛДПР. Как пояснил руководитель фракции в седьмом созыве Павел Иткин, основатель ЛДПР Владимир Жириновский напутствовал однопартийцев всегда бороться за любые выборные должности. Правда, кто именно может стать претендентом от партии, пока не решили. Всего в новый созыв от ЛДПР прошло четверо: действующие депутаты Павел Иткин, Максим Яковлев и Андрей Малков, а также первый заместитель координатора реготделения Иван Есипов. Впрочем, последний в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» не исключил, что фракция может отказаться от участия в выборах спикера.

В ходе избрания председателя Законодательного собрания каждый кандидат, согласно регламенту, выступает с небольшой речью, а также отвечает на вопросы депутатов. Само голосование проходит тайно. Избранным считается кандидат, набравший не менее 26 голосов в свою поддержку. В 2021 году на этот пост претендовали трое: коммунист Вячеслав Бороденчик, «яблочник» Александр Шишлов и единоросс Бельский.

В КПРФ, самой малочисленной фракции Заксобрания восьмого созыва, не планируют выдвигать своего претендента, рассказал «Ъ Северо-Запад» глава горкома Роман Кононенко. В новом созыве коммунистов будут представлять только два парламентария: депутат прошлых созывов Александр Рассудов и бывший главный федеральный инспектор по Петербургу Павел Дашков. Последний, скорее всего, станет руководителем коммунистов в парламенте.

Фракция «Новые люди» планирует поддержать кандидатуру спикера Бельского. Как рассказал лидер объединения в парламенте седьмого созыва Дмитрий Павлов, по опыту предыдущих лет он с однопартийцами поддерживают управленческий стиль председателя.

«Я думаю, что вряд ли, потому что вряд ли сможем предложить что-то лучше профессионализма Александра Николаевича. Не будем выдвигать никакого кандидата. В принципе, если Александр Николаевич выдвинет свою кандидатуру, то точно поддержим. Даже не знаю, кто бы мог его заменить»,— рассказал господин Павлов.

Также поддержать господина Бельского в качестве председателя парламента намерена новая для петербургского ЗакСа фракция «Зеленые», рассказала «Ъ Северо-Запад» Марина Шишкина.

Первое после выборов заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоится 30 сентября, в один день с началом работы нового созыва Государственной думы.

Константин Леньков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд