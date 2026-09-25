Владимир Цой покинет пост вице-губернатора Ленобласти

Владимир Цой покинет пост вице-губернатора Ленинградской области и руководителя комитета по сохранению культурного наследия. Об этом чиновник сообщил в социальных сетях.

При этом господин Цой продолжит работу в качестве депутата Законодательного собрания Ленинградской области.

Чиновник поблагодарил губернатора региона Александра Дрозденко за внимание к вопросам культуры, жителей Выборгского района — за оказанное доверие, а коллег из профильного комитета и правительства Ленобласти — за совместную работу.

«Я прошу прощения за то, что не удалось реализовать, за вольно или невольно нанесенные обиды. В будущем, помимо полномочий депутата Законодательного Собрания, планирую сосредоточиться на вопросах реализации поручений Президента, связанных с сохранением и развитием Выборга и Старой Ладоги, а также нескольких личных проектах»,— написал Владимир Цой.

Он избирался депутатом Заксобрания Ленобласти четвертого, пятого и шестого созывов и работал в региональном парламенте с 2007 по 2020 год. В 2015 году он возглавил ГБУК ЛО «Историко-архитектурный и природный музей-заповедник “Выборгский замок“» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала».

С октября 2020 года Владимир Цой занимал должность вице-губернатора Ленинградской области и одновременно руководил комитетом по сохранению культурного наследия.

Матвей Николаев