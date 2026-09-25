Ввод жилья за 8 месяцев в Мурманской области упал на 29%

За январь-август 2026 года ввод жилья в Мурманской области составил 57,9 тыс. кв. м. По данным министерства строительства Мурманской области за 8 месяцев 2026 года введено 2 тыс. кв. м. или 20 домов индивидуального жилищного сегмента, возведенных застройщиками и 55,9 тысяч кв. м, или 584 дома, построенных населением. За 8 месяцев 2026 года в многоквартирном секторе был введен 1 дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманске ввод жилья в эксплуатацию упал на 29% в первые восемь месяцев 2026 года

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ В Мурманске ввод жилья в эксплуатацию упал на 29% в первые восемь месяцев 2026 года

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья упал на 29%. То есть в 2025 году было сдано в эксплуатацию 81,5 тыс. кв. м. Тем не менее, по сообщению министерства строительства Мурманской области, плановый показатель по вводу жилья за 8 месяцев 2026 года уже выполнен на 107%. А до конца 2026 года в Мурманске в планах введение в эксплуатацию еще три многоквартирных дома.

Мария Одностеблец