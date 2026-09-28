Ярославские ИП сократили долги перед банками

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей в Ярославской области перед банками на 1 августа составила 294 млн руб. С начала года она сократилась на 22%, или примерно на 85 млн руб. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На 1 января объем просроченной задолженности ИП в регионе составлял 379 млн руб. Просроченный долг в расчете на одного индивидуального предпринимателя снизился с 11,2 тыс. до 8,3 тыс. руб., то есть на 26%.

Общий кредитный портфель индивидуальных предпринимателей Ярославской области за семь месяцев сократился на 10% — с 6,391 млрд до 5,724 млрд руб. Задолженность в расчете на одного ИП уменьшилась с 188,9 тыс. до 160,8 тыс. руб. — на 15%.

В целом по России просроченная задолженность ИП на начало августа составляла 55,627 млрд руб. С начала года она снизилась на 24%.

Виктория Самко