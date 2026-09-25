Долги «Истока» пошли с молотка

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания открыл конкурсное производство в отношении обанкротившегося владикавказского винзавода ООО «Исток ЗШВ», на торги выставлена дебиторская задолженность предприятия общим номиналом более 3,2 млрд рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Торги пройдут 5 ноября 2026 года, прием заявок продлится до 2 ноября. Результаты будут подведены 5 ноября 2026 года в 12:00 на сайте площадки «Альфалот».

На реализацию выставлены шесть лотов. Лот 53 — право требования к сети «Азбука Вкуса» на сумму 27,9 млн рублей при начальной цене 21,7 млн рублей. Лот 54 — задолженность компании «Агроснаб» в размере 2 млрд рублей с начальной ценой 1,4 млрд рублей. Лот 55 — права требования к ООО «А24» на 85,9 млн рублей при начальной цене 82,4 млн рублей, в отношении этого дебитора также введена процедура банкротства. Лот 56 — долг компании «Альянс» свыше 1 млрд рублей с начальной ценой 704,3 млн рублей. Лот 57 — задолженность ООО «Альбатрос» в размере 3,6 млн рублей при стартовой цене 2,6 млн рублей. Лот 58 — права требования к ООО «Спецстрой» на 2,3 млн рублей с начальной ценой 1,5 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Исток ЗШВ» зарегистрировано в 2017 году в Беслане (Северная Осетия). Головная компания — АО «Исток». Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Уставный капитал компании — 434,8 млн руб. Выручка компании за 2025 год составила 15 млн руб., убыток — 2,7 млн руб.

Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены лота, размер задатка для участия составляет 20%. Оплата за приобретенное имущество должна быть произведена в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи на расчетный счет в том же банке.

ООО «Исток ЗШВ» — правопреемник одного из старейших производителей игристых вин в России. Предприятие было остановлено, а в январе 2025 года судом была поставлена точка в процедуре признания его банкротом. Продажа дебиторской задолженности является стандартным этапом конкурсного производства, направленным на формирование денежной массы для расчетов с кредиторами первой и второй очередей.

Арбитражный суд Северной Осетии признал компанию банкротом в январе 2025 года по инициативе ООО «Паритет Плюс». Управление ФНС по республике потребовало включить в реестр кредиторов задолженность по налогам на сумму 387,7 млн руб. Основной долг составляет 285,1 млн руб., пени — 55 млн руб., штрафы — 47,6 млн руб. Задолженность «Исток ЗШВ» перед АО «КБ Солидарность» достигает 654,8 млн руб. Перед ООО «Солидарность-Риелт» долг составляет 424,8 млн руб.

В феврале 2026 года конкурсный управляющий обанкротившегося винзавода «Исток ЗШВ» из Северной Осетии выставил на торги производственное оборудование стоимостью 703,9 млн руб. Однако лот не был реализован из-за отсутствия заявок.

Тат Гаспарян