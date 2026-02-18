Активы завода «Исток ЗШВ» в Северной Осетии продают за 703,9 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося винзавода «Исток ЗШВ» из Северной Осетии выставил на торги производственное оборудование стоимостью 703,9 млн руб. после двух неудачных попыток продажи. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Активы завода шампанских вин и ликеро-водочного производства находятся в залоге у АО «КБ Солидарность».
На продажу выставлено 716 позиций оборудования в смонтированном состоянии. В перечень входят металлические емкости, этикетировочные машины, фильтрационные установки для воды, свечные фильтры для продукции, укладчики бутылок, транспортеры поддонов, счетчики и насосы. Среди активов 81 резервуар 1985 года выпуска и 147 емкостей, большинство которых произведены в 1990-1999 годах.
Все имущество эксплуатировалось и имеет износ, частично разукомплектовано. Техническая проверка работоспособности всего оборудования невозможна.
Задаток составляет 20% от начальной цены. При торгах посредством публичного предложения стоимость может снижаться на 5% от первоначальной суммы. Минимальная цена продажи — 15% от стартовой стоимости лота. Заявки принимаются до 2 июня 2026 года.
В ноябре 2025 года лот пытались реализовать за 782 млн руб., в декабре — за 703,9 млн руб. Однако из-за отсутствия заявок торги признали несостоявшимися.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Исток ЗШВ» зарегистрировано в 2017 году в Беслане (Северная Осетия). Головная компания — АО «Исток». Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Уставный капитал компании — 434,8 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 49,8 млн руб.
Арбитражный суд Северной Осетии признал компанию банкротом в январе 2025 года по инициативе ООО «Паритет Плюс». Управление ФНС по республике потребовало включить в реестр кредиторов задолженность по налогам на сумму 387,7 млн руб. Основной долг составляет 285,1 млн руб., пени — 55 млн руб., штрафы — 47,6 млн руб.
Задолженность «Исток ЗШВ» перед АО «КБ Солидарность» достигает 654,8 млн руб. Перед ООО «Солидарность-Риелт» долг составляет 424,8 млн руб.
Подробнее — в материале «Торги без вина».