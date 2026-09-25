Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять человек пострадали в ДТП в Ярославском округе

Водителя и четверых пассажиров автомобиля «Лада» увезли в больницу после аварии в деревне Кузнечиха Ярославского округа. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла 25 сентября в 11:29 на улице Луговой в районе детейлинг-центра. По данным полиции, 28-летний водитель Audi въехал в попутно движущийся автомобиль «Лада», которым управлял 65-летний мужчина. После столкновения «Лада» въехала в опору освещения и съехала в кювет. Среди пятерых пострадавших — двое несовершеннолетних. На месте работали полицейские.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд