В Мурманске построили четыре макета домов для испытания арктических фасадных систем

В Мурманске на базе Мурманского арктического университета (МАУ) создали первый в России арктический климатический полигон. На четырех макетах домов специалисты будут изучать, какие инженерные и фасадные решения лучше сохраняют тепло и выдерживают суровые климатические условия. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманске создали климатический полигон для испытания технологий строительства на Севере

Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса В Мурманске создали климатический полигон для испытания технологий строительства на Севере

Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

В разработке полигона принимала участие Ассоциация развития полимерных эффективных технологий. В четырех экспериментальных домах воссозданы условия, близкие к микроклимату жилых помещений. Фасады выполнены с использованием четырех наиболее распространенных материалов для наружной обшивки. Все конструкции оборудованы датчиками.

«В ходе эксперимента сотрудники кафедры строительства, энергетики и транспорта и студенты МАУ будут замерять тепловой поток сквозь стену, влажность, расход энергии на поддержание необходимого микроклимата. Исследование продлится 5 лет»,— отметил господин Чибис.

Полученные данные позволят девелоперам оценить эффективность и долговечность различных фасадных систем в условиях Крайнего Севера. Кроме того, результаты планируют использовать при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

В перспективе применение наиболее эффективных решений может способствовать снижению расходов на отопление и повышению комфорта жителей.

Матвей Николаев