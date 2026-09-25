Завершено следствие по делу о гибели 46 человек в Ленобласти от суррогата алкоголя

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, отравление которой привело к гибели 46 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в 2025 году ранее неоднократно судимый за мошенничество житель Санкт-Петербурга создал организованную группу из пяти человек. Фигуранты действовали от имени коммерческой организации и хранили на арендованных складах спиртосодержащую продукцию, изъятую из оборота или конфискованную.

Помещения, где хранилась жидкость, не соответствовали требованиям безопасности. С мая по сентябрь 2025 года участники группы, как установило следствие, организовали каналы нелегального сбыта суррогата в Ленинградской области. В продукции было выявлено превышение допустимого содержания метилового спирта.

Всего, по данным СКР, фигуранты реализовали более 20 тыс. литров опасного суррогата на сумму 6,5 млн рублей. В результате употребления спиртного погибли 46 человек.

В рамках расследования следователи допросили более 100 свидетелей и свыше 40 потерпевших. Во время обысков на складах обнаружили более 198 тонн спиртосодержащей продукции. По делу провели 80 судебных экспертиз.

Материалы уголовного дела составили 45 томов. В ходе расследования под стражу были заключены около 20 человек.

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Сергея Кочкарева, пишет 47news. Вместе с ним на скамью подсудимых отправятся пятеро мужчин в возрасте от 45 до 53 лет.

Матвей Николаев